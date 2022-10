Forma como Selma Blair deixou reality de dança expõe a força que existe na fragilidade de sua doença

Recentemente, Selma Blair vinha impressionando a todos com suas performances de dança no reality norte-americano “Dancing With The Stars”. Mesmo com as limitações trazidas pela esclerose múltipla, com a qual a atriz foi diagnosticada em 2018, ela entregou um verdadeiro espetáculo – mas, após realizar alguns exames, decidiu se afastar da competição, fechando o ciclo de forma linda e forte.