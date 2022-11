Com vida pessoal em crise, Shakira ajuda na recuperação do pai no hospital e emociona fãs

Discreta quanto à vida pessoal, a cantora Shakira surpreendeu os fãs recentemente ao mostrar algo muito íntimo de sua família. Em setembro, ela já havia mencionado que o pai, William Mebarak, não estava bem de saúde após diversos problemas enfrentados neste ano – e, no Instagram, ela mostrou um momento no qual aparece ajudando o pai com a fisioterapia no hospital, encantando o público.