Antes de Piqué, Shakira viveu relação de mais de 10 anos com filho de presidente: relembre

Pouco tempo após o fim do namoro com a cantora colombiana, Antonio conheceu a DJ Daniela Ramos de Cali, com quem se casou e teve dois filhos. Shakira, como se sabe, começou então a namorar Gerard Piqué durante a Copa do Mundo de 2010, e foi com ele que ela formou a família dos dois. Juntos, eles são pais de Milan e Sasha.