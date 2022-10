Silvero não segura as lágrimas ao receber recado da mãe: "Seja feliz do jeito que você é"

Em resposta, o ator relembrou o momento em que partiu de sua cidade, no Ceará, para conquistar uma vida melhor. “Eu saí de casa com 13 anos, pra tentar vencer na vida, pois eu já tinha entendido que aquele ambiente em que eu vivia, com uma série de adversidades, como as pessoas me tratavam, tudo era muito complicado. E eu acabei ficando ausente de casa, como foi meu pai, por exemplo”, disse ele.