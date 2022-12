Silvia Poppovic recebe corrente de apoio ao falar da saudade do marido: "Será que passa um dia?"

Afastada do Instagram desde a morte do marido, Marcello Bronstein, Silvia Poppovic usou a rede para demonstrar as saudades que tem sentido dele. Marcello, que foi diagnosticado com leucemia em julho e morreu em novembro por complicações da doença, esteve junto de Silvia por 27 anos - e, agora, a apresentadora afirmou estar tentando processar a ausência dele.