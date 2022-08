Filha de Ewbank entendeu e se assustou com racista: "Cruel pensar que eles já têm que ser fortes"

O repórter e apresentador Manoel Soares também endereçou a questão, compartilhando sua experiência familiar. "É muito complicado quando você tem que ensinar o seu filho, de 7 a 8 anos, a fazer o cálculo do racismo: como reagir se for parado pela polícia, se for seguido no shopping". Ele explicou que o próprio filho não pode dirigir o seu carro, um artigo de luxo, pois seria parado e questionado sobre a posse do veículo justamente por sua cor. "Um corpo negro é um objeto de presunção de culpa. (...) A luta racial não é uma luta dos negros, é uma luta de toda a sociedade", destacou.