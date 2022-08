Viúvo de Olívia Newton-John: "Os buracos em meu coração são curados com a alegria de seu amor"

Olivia e John começaram a namorar em 2006, um ano depois do trágico desaparecimento e possível morte do ex-companheiro da atriz, Patrick McDermott, com quem estava namorando há 9 anos. John inclusive ajudou a parceira a superar o luto de seu relacionamento anterior, um caso que até hoje não fora resolvido. Ela então se casou com Easterling dois anos depois, em uma cerimônia espiritualista no Peru, em junho.