Assumidos, Wanessa Camargo e Dado Dolabella surgem juntos em família pela 1ª vez

Desde que terminou seu casamento com Marcus Buaiz, Wanessa Camargo está no centro de boatos sobre envolvimento com outro ex, Dado Dolabella. Com o passar do tempo, os dois foram vistos juntos em situações do dia a dia, mas só agora, com o aniversário da irmã de Wanessa, eles assumiram definitivamente a relação ao posar em família.