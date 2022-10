Aos 95 anos, Cid Moreira surge se exercitando e disposição inspira a web: "Um dia de cada vez"

Uma das vozes mais marcantes da TV e do jornalismo brasileiro, Cid Moreira gosta de compartilhar seus momentos íntimos em suas redes sociais, especialmente quando se trata dos cuidados com a saúde. Com 95 anos completados no fim de setembro, o jornalista não perde a vontade de descobrir o mundo com viagens e a presença dos amigos. Mas, é sua vida regrada, com exercícios e uma ótima alimentação, que lhe permitem continuar vivendo de forma plena mesmo tendo problemas de saúde.