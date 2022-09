Claudia Raia congelou óvulos após previsão de maternidade: “3 filhos, um no 3º casamento”

“Foi a minha guru que disse para mim que eu teria três filhos, um de livre arbítrio no terceiro casamento. Fiquei com isso na cabeça. Um dia, ela me ligou e disse assim: ‘Congela seus óvulos!’. Falei: 48 anos! Eu nem sei se tenho óvulos mais’. Eu tinha, ainda. Escasso, mas consegui. Congelei, entrei na menopausa com cinquenta”, afirmou a atriz. Vale lembrar que Claudia Raia teve casamentos com os atores Edson Celulari e Alexandre Frota antes do atual matrimônio.