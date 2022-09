Grávida, Claudia Raia deixa barriguinha aparecer com look preto que une collant transparente e hot pant

A mãe tá on! Essa é a frase que Claudia Raia está mais repetindo nos últimos dias, com uma agenda cheia de compromissos e entrevistas, especialmente sobre sua terceira gravidez aos 55 anos, fruto do casamento com o ator Jarbas Homem de Mello. Alguns ajustes na correira estão sendo feitos, claro, porém, os looks da atriz estão cada vez mais impactantes e mostrando sua nova silhueta.