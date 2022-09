Grávida, Claudia Raia faz 1ª aparição pública e vence premiação: "Meu maior prêmio está na minha barriga"

Novos cuidados para a ‘mamãe do ano’! Acostumada a passar pelos tapetes vermelhos e eventos, Claudia Raia fez diferente na 9ª edição do Prêmio Bibi Ferreira, que celebra o Teatro Musical e o Teatro de Prosa brasileiro. Em São Paulo, no Teatro Santander, a atriz, que revelou estar grávida do seu terceiro filho, aos 55 anos, chegou ao evento e já foi direto para a plateia, evitando ficar muito tempo em pé. Essa foi a primeira aparição pública dela, após o anúncio.