Drauzio ganha prêmio raro para sua idade após correr as 6 maiores maratonas do mundo

Com a conquista, ele foi homenageado com um post no perfil no Instagram da World Marathon Majors, organização que cuida desta honraria - e, nele, o órgão destacou o fato de o médico ser o mais velho do fim de semana a receber a Six Star Medal. “Para vocês, que tanto pediram, o atleta mais velho a conquistar sua Six Star Medal neste fim de semana foi Antonio Drauzio Varella, que cruzou a linha de chegada em respeitáveis 5h 44min 42s, na idade de 79 anos, 5 meses e 1 dia. Parabéns Drauzio”, diz a legenda.