Hormônios da felicidade: quais são e como aumentar nosso prazer e bem-estar?

Conhecida como o hormônio do amor, do carinho e do afeto. Uma das liberações mais interessantes da ocitocina é no momento que a gestante está dando à luz, pois ela faz com que as células do útero contraiam e o parto possa acontecer. "É o hormônio que faz o colo do útero dilatar, para que a gente possa nascer, e que faz o leite materno ser expelido mais facilmente pelas glândulas mamárias”, indica Alexandre.