Barbie cria boneca em homenagem à Madame C.J. Walker, 1ª mulher negra milionária nos EUA

As cores da roupa da boneca e até os detalhes nos sapatos destacam as favoritas de C.J. Walker, roxo e azul. Como muitos dos registros de sua época são em preto e branco, não seria possível captar as escolhas de moda da empresária. Porém, a Barbie investiu nessa escolha para transmitir a essência da ativista. "As cores favoritas de Walker incluíam roxos e turquesas ricos, então é isso que coloquei para a boneca vestir", explicou a designer.