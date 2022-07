Camila Cabello abre o jogo sobre a pressão que sente ao colocar um biquíni: "Exausta"

"Toda a terapia e todo o trabalho interno é tentar voltar a me sentir como eu com 7 anos na praia. Estou de luto por ela hoje. Feliz, boba, respirando, fingindo ser uma sereia, livre. Fugi para a área da piscina, onde espero que eles não possam me pegar, mas eles literalmente se escondem nos arbustos às vezes. Estou exausta", desabafou.