Meninas melhoram desempenho em matemática e ultrapassam meninos em alguns países

Essa alteração gradual em estatísticas históricas demonstra a importância de medidas contínuas para o acompanhamento do rendimento escolar feminino, que em muitos países, é tanto ignorado quanto proibido. No Afeganistão, por exemplo, as meninas são impedidas de frequentar as escolas e estudam secretamente pela internet, enquanto no Paquistão, 12 milhões de garotas estão fora da escola.