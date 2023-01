Penteados que Titi já teve exaltam sua força e beleza: das trancinhas ao black power

Ao exibir o novo look da filha no Instagram, Giovanna Ewbank inclusive se derreteu pela pequena, frisando seu orgulho por ela. "Bom dia com esse black power de dar orgulho a qualquer um! Eu estou extremamente emocionada com esse movimento da minha filha! Isso mostra sua força, identidade, segurança de ser quem se é, e principalmente das suas origens”, declarou.