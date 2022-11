Aos 44, Samara Felippo falou o necessário sobre desejo de “rejuvenescer mulheres o tempo todo”

“Antes de ir no ‘Faustão’ eu pensei inúmeras vezes em pintar o cabelo. Por que? Ainda. Por que? Escrevo, milito, luto, me curo e ainda assim, penso e repenso em aparecer em rede nacional como uma mulher no auge dos seus 44 anos com os cabelos brancos. E veja bem: pintaria sem problemas pra um novo personagem. Mas a questão não é essa”, ressaltou.