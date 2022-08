Susana Vieira quebra tabus ao falar de sexo aos 80: "Me desejo e alguém pode me desejar"

Susana ainda motivou ao falar sobre autoestima. "Eu me arrumo e fico me olhando. Ou seja, eu ainda me desejo e fico imaginando que alguém pode me desejar. Não posso esquecer e não posso tirar ou matar isso da minha cabeça. Se eu matar isso, vou matar a essência da Susana Vieira. A palavra mais importante pra mim na vida é liberdade de ser quem você quer ser, respeitando o limite dos outros, os códigos, as civilidades".