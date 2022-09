Mari Palma mostra detalhes da nova casa: cozinha com tijolinhos pretos e mais

Em seu perfil no Instagram, Mari Palma deu recentemente uma prévia da decoração de sua nova casa, e alguns detalhes chamaram a atenção. No post, ela mostrou partes da cozinha - e, com design industrial, ela tem características bem sóbrias, como uma parede totalmente revestida com azulejos pretos em formato de tijolinho que criam um contraste interessante com o rejunte branco.