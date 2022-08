Fotos do casamento civil de cantora mostram Salvador de um ponto de vista emocionante

Majur e Josué Amazonas realizaram um casamento civil na região da Gamboa, em uma cerimônia reservada à família. Um pouco diferente do agito da cidade, esse bairro abriga comunidades do Solar do Unhão e da Gamboa de Cima e de Baixo, sendo margeado pela Avenida Contorno e envolto pela Baía de Todos os Santos. Próxima ao mar, a região promove o encontro da calmaria do oceano com um eixo cultural alternativo de Salvador.