Após casamento, Mari Palma explica decisão de trocar vestido de noiva por saia, cropped e tênis

Mari Palma queria que sua escolha de visual para o casamento com Phelipe Siani fosse a mais autêntica possível. Por isso, a jornalista apostou em um look menos tradicional: no lugar do vestido de noiva, contou com cropped, saia com fenda e tênis para a cerimônia. Nas redes sociais, Mari esclareceu a escolha e deu mais detalhes de seu estilo pessoal.