Como funciona a calcinha de menstruação? Como escolher? Pode lavar no banho?

Quanto aos cuidados, a especialista diz que essas peças podem ser lavadas no chuveiro, de preferência com o sabão próprio para peças íntimas. Porém, o principal cuidado é não deixar secando no box, por ser um local que, geralmente, tem muita umidade e não tem ventilação adequada no local. “As peças devem ser colocadas no varal. O importante é ter essa boa ventilação, porque, se a peça fica muito úmida, pode dar fungos no tecido, principalmente no fundo da calcinha”, afirma Vivi.