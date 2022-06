Pedra parecida com personagem icônico de "E.T." vira atração turística em Roraima

Uma pedra parecida com o icônico protagonista do filme " E.T. - O Extraterreste" (1982) virou atração turística em Roraima. A rocha, batizada como "Pedra do ET", relembrou muito o personagem do clássico dirigido por Steven Spielberg, tornando uma chácara de São Luiz do Anauá em ponto de encontro dos fãs do filme.