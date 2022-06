Primeira pousada topless de Maragogi inova no Airbnb após repercussão de campanha

Após a repercussão de uma campanha on-line, a Pousada Riia Maragogi atendeu ao pedido dos hóspedes e liberou a prática de topless — retirada da parte de cima do bíquini, com exposição dos seios. Pelo Instagram, a administração do local falou sobre a decisão que torna a Riia na primeira pousada de Maragogi, no estado de Alagoas, a permitir a eliminação da parte superior do traje de banho.