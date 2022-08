"Meu filho foi chamado de macaco por outra criança": o relato de Cintia Rosa sobre racismo

"Isso é inadimissível! Conversem com seus filhos, tenham cuidado com outras crianças, falem sobre diversidade, falem sobre colorismo, falem sobre a história do Brasil", disse a atriz. Cintia lamentou o ocorrido, ressaltando que esse tipo de situação não costuma vir por iniciativa dos pequenos. "Infelizmente, às vezes a criança que falou não tem nem noção do que ela de fato falou, mas eu sei que isso vem de alguém (...) porque a criança é o fruto do meio".