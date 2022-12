Davi Lucca, filho de Neymar, está enorme e é um irmão mais velho coruja: fotos e momentos fofos

Atualmente com 11 anos de idade, Davi Lucca, filho do jogador Neymar, está um meninão enorme e, pelas fotos publicadas por ele mesmo e por seus pais nas redes sociais, parece ser exemplo de doçura, especialmente com o irmão mais novo, Valentin, fruto do relacionamento de sua mãe, Carol Dantas, com Vinicius Martinez.