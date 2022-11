3 famosas que foram "mães de UTI" e deram inspiradores relatos de força e coragem

Leticia Cazarré

Foi com grande alegria, mas também com muita preocupação, que Juliano Cazarré e a esposa, Leticia, deram as boas-vindas à Maria Guilhermina, quinta filha do casal, em julho de 2022. Isso porque, desde a gravidez, o casal já sabia que a pequena sofria de uma condição rara no coração, a anomalia de Ebstein.