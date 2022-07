Festa do pijama de Titi teve spa caseiro, acampamento na sala e personagens da Disney

"Foi ela quem pensou em tudo", começou a mãe. "Ela queria todas as amigas dormindo em casa, assistindo filme e comendo pipoca com algodão doce (...) Depois de tudo que curtiram, achou que mereciam um day care com massagem, maquiagem e cabelo... E mereciam mesmo", escreveu a mamãe, orgulhosa. Nas fotos, Ewbank mostrou as cabaninhas de acampamento espalhadas pela sala, com cobertores e almofadas, e toda a preparação da sessão beleza, que teve uma penteadeira toda equipada para as amigas brincarem a vontade.