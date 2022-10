Marido de Ivete mostra vídeo com uma das gêmeas e impressiona fãs: "Igualzinha ao irmão"

Nos comentários do vídeo, muita gente - inclusive Ivete - se derreteu pela dupla, mas comentários sobre o quanto Marina, aos quatro aninhos, já se parece com Marcelo, de 13, também apareceram bastante. "A Marina é igualzinha ao irmão. Que coisa linda!", disse uma seguidora de Cady. "O bom das gêmeas é que uma é a cópia da família do pai, e a outra é cópia de Marcelo (vulgo Ivete 3)", brincou outra.