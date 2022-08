Filha de 8 anos canta Marília Mendonça em Barretos e deixa Menotti em lágrimas: vídeo!

No palco da Festa do Peão de Barretos, o sertanejo Fabiano Menotti não conseguiu segurar as lágrimas. Mesmo que essa seja a primeira festa do gênero com a presença do público, após dois anos sem agito, por conta da pandemia, esse não foi o motivo de toda a emoção vivenciada pelo integrante da dupla César Menotti & Fabiano.