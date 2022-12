Filhas de Nanda Costa e Lan Lanh estão a cada dia mais fofas: mais velha é "cópia" da atriz

Kim e Tiê, as filhas gêmeas de Nanda Costa e Lan Lanh, completaram 1 aninho recentemente e estão cada dia mais fofas e espertas. Casadas desde 2019, a atriz e a percussionista adoram compartilhar com os fãs fotos das pequenas nas redes sociais e, recentemente, Nanda aproveitou para apontar sua semelhança com a “gemea mais velha”.