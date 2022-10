Processo de adoção de Titi foi o 1º entre Brasil e Malawi: "Não posso ir embora sem ela"

Não sentir vontade de ser mãe e, de repente, abraçar uma criança, em um país completamente diferente do seu, sentindo todo aquele ‘maior amor do mundo’. Foi com lágrimas nos olhos que Giovanna Ewbank relembrou o seu primeiro encontro com a primogênita Titi, de nove anos, durante o programa “Histórias de Família”, da GNT.