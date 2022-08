Celebrando seus 50 anos, Ivete posa com os filhos e Marcelo impressiona: "Gêmeos"

Em outra postagem, Ivete compartilhou cliques raros com as filhas caçulas. Na foto principal, as três aparecem abraçadinhas, e Veveta agradeceu pela presença dos pequenos em sua vida: "Desde que cheguei por essas bandas eu venho colecionando presentes e experiências gigantescas. Ô Deus bom que me faz feliz todos os dias! A festa só tá começando! Meus filhos lindos, mamãe ama muito vocês", escreveu.