Mãe de Dalla Vecchia representou todas as avós vendo o neto de cabelo cortadinho: áudio!

Carmo Dalla Vecchia compartilhou áudios muito fofos que recebeu de sua mãe, Marlene, no WhatsApp. A conversa começou quando o ator resolveu mostrar alguns cliques de seu filho, Pedro, com um novo visual. Elogiando o neto como se estivessem juntos na mesma sala, a vovó orgulhosa caprichou nos elogios e conquistou a web com seu ataque de fofura.