“Tem dias que não sei quem sou": Marcella Fogaça desabafa sobre virar mãe e deixar-se de lado

Mãe das gêmeas Sophia e Pietra, frutos de seu relacionamento com o ator Joaquim Lopes, Marcella Fogaça usou as redes sociais para fazer um emocionante desabafo sobre cansaço materno. Bastante honesto e direto, o depoimento da atriz relata as delícias da criação de crianças pequenas, mas sem deixar de mencionar as aflições que acompanham o período.