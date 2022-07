Tamanho do filho de Gio Antonelli com Murilo Benício impressiona: consegue carregar a mãe!

Pietro Antonelli Benício, filho de Giovanna Antonelli e Murilo Benício, surpreendeu os fãs do ex-casal ao aparecer carregando a mãe no colo, durante um passeio da família de Gio em Orlando, na Flórida. Com 17 anos, o tamanho do rapaz impressionou a web e gerou comentários nas redes sociais.