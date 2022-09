Thaeme “recicla” vestidinho da mais velha para caçula: lookinho é tradição de aniversário

Moda sustentável para crianças é algo que muitas mães fazem, afinal, as crianças perdem muitas roupas até o meio da adolescência. Por isso, é comum ver a ‘passagem’ de peças entre irmãos e até crianças. No caso da Thaeme Mariôto, as roupas de Liz, de 3 anos, já têm destino certo, a irmã caçula Ivy. As meninas são fruto do casamento da sertaneja, da dupla Thaeme e Thiago, com o empresário Fábio Elias.