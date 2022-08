Thales Bretas reflete sobre ter realizado o sonho da paternidade: "Não são só flores"

Thales Bretas aproveitou a chegada do Dia dos Pais para falar sobre o significado da paternidade para ele. Na postagem feita no Instagram, o médico ainda refletiu sobre o preconceito que sofreu quando se entendeu um homem gay que gostaria de formar uma família.

Frutos da relação com o humorista Paulo Gustavo, os pequenos Romeu e Gael nasceram via barrigas de aluguel.

Thales Bretas fala sobre paternidade



Ser pai sempre foi o maior sonho de vida de Thales, o que o motivou a buscar sua felicidade mesmo com os questionamentos ao redor.

Muitas pessoas questionaram essa formatação tradicional porque a mentalidade do ser humano exige tempo e conflitos para ser transformada. E foi assim, travando esses conflitos (inclusive dentro de mim), que corri atrás de viver o que tanto sonhei. Encontrei o parceiro ideal, que sonhava como eu, com mesmos princípios e muito amor para dar. E assim fizemos o nosso ninho, com dois pais, dois meninos e muito carinho!



O médico também mostrou que compreende o quanto a vida real, fora da internet, pode ser diferente e as dificuldades que existem em criar dois filhos sem um parceiro.

"Ser pai não são só flores! (...) Quanto maiores os obstáculos, mais valioso é o prêmio! Gael e Romeu são meus dois tesouros, cada dia mais preciosos e complexos de se encontrar", derreteu-se ele no final do post.

Leia o texto na íntegra abaixo: