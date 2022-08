Família enorme: Com 99 anos, avó norte-americana conhece o bisneto de número 100

Os papais, Christine e Patrick Balster, disseram, durante entrevista ao programa ABC News, que aconteceu uma ‘competição’ familiar para ver quem seria o nº 100. Koller nasceu uma semana depois do previsto, enquanto que sua prima Colleen já tinha parido, mesmo com as datas de parto tendo apenas um dia de diferença. “A família está muito feliz de ter tantos membros novos, saudáveis, e muito abençoados”, disse Christine. E a família é grande mesmo! Agora, com Koller, a bisavó conta com 11 filhos, 56 netos e 100 bisnetos.