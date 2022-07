Ação anti-inflamatória do repolho é aliada da lactante para além do famoso "sutiã"

Ela explica que as folhas do repolho verde tendem a ser mais eficientes. “Conforme a folha vai esquentando, por estar gelada e em contato com a mama quente, há liberação de algumas substâncias, como os bioflavonóides e a genisteína, que possuem ação antioxidante e anti-inflamatória e ajuda na melhora do desconforto, do inchaço”, fala ela, que também reforça a ida ao consultório.