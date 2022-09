Após gestação de risco, influencer dá nome de guerreira à filha para honrar história difícil

Imagens que comovem e que tocam no fundo do coração de muitas mães foram postadas pela influenciadora fitness Carol Borba, que deu à luz sua primeira filha em um parto humanizado recentemente. A bebê, fruto do seu casamento com Rafael Domingues, veio ao mundo em um hospital no Paraná, pesando 2,622 kg e medindo 48,5 cm - e recebeu um nome para lá de especial