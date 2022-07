Assim como chá revelação, Bianca e Fred comemoram 1º aniversário de Cris em estádio

O ciclo está completo! Bianca Andrade e Fred voltaram aos gramados para o aniversário de um ano do baby Cris. Desta vez, a locação foi no Allianz Parque, estádio sede do Palmeiras. No entanto, o evento encantou os fãs ao lembrar o chá revelação do bebê, que aconteceu no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.