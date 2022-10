Cintia Dicker mostra barrigão da filha com Scooby em clique raro: até Luana se encantou

Usando seu perfil no Instagram, Cintia quebrou um pouco a discrição com a gravidez ao publicar uma sequência de cliques com o barrigão de fora, usando um biquíni. Ela está com 26 semanas, quase no meio do sexto mês da gestação, e aproveitou o momento para registrar cenas nas quais decidiu tomar sol. "Vitamina D na pança", brincou a modelo, que recebeu vários elogios de amigos, familiares e fãs sobre o quão radiante está.