Cristiano Ronaldo anuncia morte de um dos bebês gêmeos: "Nosso anjo"

Na tarde desta segunda-feira (18), o craque Cristiano Ronaldo anunciou no Instagram a morte de um dos bebês gêmeos que sua companheira, Georgina Rodríguez, estava esperando. O casal atualmente mora na Inglaterra.

Gêmeos de Cristiano Ronaldo

Georgina Rodríguez estava à espera de um casal, mas deu à luz apenas uma menina. Os motivos da morte não foram divulgados.

No comunicado, Cristiano agradeceu à equipe médica que cuidou da família e reiterou que a dor da morte de um filho é maior do que qualquer coisa.

"Nosso menino é o nosso anjo. Vamos te amar para sempre", escreveu ele, que já é pai de outras quatro crianças (um casal de gêmeos, Eva e Mateo, Cristiano Jr., e Alana, sua primeira filha com Georgina).

Leia abaixo na íntegra:

É com a mais profunda tristeza que comunicamos o falecimento do nosso bebê. É a maior dor que quaisquer pais podem sentir. Só o nascimento da nossa bebê nos dá forças para viver este momento com alguma esperança e felicidade. Gostaríamos de agradecer aos médicos e enfermeiros por todo o cuidado e apoio disponibilizado. Estamos devastados e pedimos privacidade neste momento tão difícil. Nosso menino é o nosso anjo. Vamos te amar para sempre.