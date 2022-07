Isabella Scherer: "Eu sempre me via mais como uma gestante do que como uma mãe"

Compartilhar com seus seguidores a rotina da gestação, aliás, tem sido um grande aliado no repouso. “Eu preciso trabalhar para me sentir útil. Há uma semana, mais ou menos, passei a sentir alguns sintomas de depressão e isso me causou muito medo da depressão pós-parto. Comecei a tomar floral, fazer um pouco de meditação e procurei ajuda profissional. Me abrir quanto aos meus sentimentos, sem guardar e ficar remoendo, é algo que me aliviou muito. Por isso, eu quero interagir com as pessoas que me seguem, mandam as receitas que fazem, dão muito carinho e suporte. Mas, claro, tudo na medida certa!”, finaliza ela.