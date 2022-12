Após 6 meses em SP, Letícia Cazarré consegue levar filha para mais perto de casa em UTI aérea

"Amigos e familiares queridos! Depois de seis meses separados, finalmente conseguimos transferir a Maria Guilhermina para um hospital no Rio, próximo da nossa casa! Viemos de UTI aérea, uma viagem muito tranquila em que ela dormiu o tempo inteiro. Céu de brigadeiro”, contou Leticia na legenda do post em que aparece dentro do avião com a filha.