Elas tentaram parto normal, mas acabaram fazendo cesárea: "Não, não foi frustração"

De acordo com a famosa, ouvir da médica que precisaria ser encaminhada ao centro cirúrgico foi um choque, mas que, depois, “foi tudo lindo”.

Na publicação, escreveu: "foi tudo humanizado e respeitoso desde o início e foi o que salvou meu filho! Eu escrevo contando tudo com lágrimas nos olhos, porque sei que a cesárea salvou a vida do Gael! Uma cesárea responsável e necessária foi determinante pra que hoje eu tivesse meu filho lindo mamando incessantemente no meu peito e cheio de vida!”.