Fiorella Mattheis revela que engravidou 5 vezes e perdeu 4 gestações em menos de 1 ano: veja relato

Fiorella Mattheis anunciou recentemente que está grávida, fruto do casamento com Roberto Marinho Neto. Contudo, o caminho para que a gestação acontecesse foi incansável - no podcast "Mil E Uma Tretas", apresentado por Julia Faria e Thaila Ayala, a atriz contou que passou anteriormente por quatro perdas em menos de oito meses, desde que retirou o DIU (dispositivo intrauterino).